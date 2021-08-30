Телеведущая Татьяна Лазарева вызвалась быть наблюдателем на выборах в Госдуму

Общественный деятель, участница столичных протестов, телеведущая Татьяна Лазарева заявила о готовности быть наблюдателем на грядущих осеннних выборах в Госдуму. Соображениями на электоральный счёт она поделилась в эфире "Эха Москвы".

"Я иду не для того, чтобы кого-то застукать и поймать за руку, а просто чтобы посмотреть, как это происходит. Я буду счастлива, если на моем участке не будет никаких нарушений, но, если они будут, я буду просто это фиксировать. Своим примером я бы хотела подтолкнуть людей пойти понаблюдать и зафиксировать какую-то ситуацию", - высказалась Лазарева.

Вероятнее всего телеведущая поедет освещать выборный процесс в родной Новосибирск.

"Там сейчас очень интересная история происходит в городе Бердске, недалеко от моего родного академгородка. Там будут выборы не только в Государственную думу, но и в городской совет. Там много баллотируется молодых активных людей, порядка восьми человек", - рассказала Лазарева.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и локальных парламентов пройдут в России с 17 по 19 сентября текущего года.