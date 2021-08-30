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Новости 30 августа, 17:21

В Красносельском районе запретили пикетировать в поддержку Пивоварова

фото ЗакС политика В Красносельском районе запретили пикетировать в поддержку Пивоварова

Петербургский активист Красимир Врански получил официальный отказ от чиновников из администрации Красносельского района в ответ на свою заявку на одиночный пикет. Протестную акцию основатель "Красивого Петербурга" хотел посвятить находящемуся в СИЗО политику Андрею Пивоварову, которого партия "Яблоко" выдвинула на выборы в Госдуму по краснодарскому территориальному списку.

"Даже за решеткой, держа в заложниках, не дают проводить акции в поддержку Андрея. Его до сих пор удерживают, чтобы не мог полноценно организовать свою кампанию и оппозиционных кандидатов по всей стране", – прокомментировал решение администрации Врански у себя в соцсетях.

Отказ в проведении пикета был предсказуемо объяснен действующим запретом на проведение публичных мероприятий.

Напомним, что Пивоварова задержали 31 мая, сняв с самолета в Пулково, и этапировали в Краснодар. По делу об осуществлении деятельности нежелательной организации ему вменяют прошлогодний пост в Facebook, авторство которого он отказывается признавать. В августе он адресовал обращение к первому замглавы президентской администрации Сергею Кириенко, в котором призвал чиновника выпустить его из изолятора хотя бы на время избирательной кампании.


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