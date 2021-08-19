"Сделайте шаг к свободной России": Пивоваров обратился к Кириенко из СИЗО

Содержащийся в краснодарском СИЗО под стражей петербургский политик Андрей Пивоваров написал обращение к заместителю главы президентской администрации Сергею Кириенко, курирующему внутреннюю политику. В записке он напомнил о том, что в начале 2000-х годов агитировал за Кириенко и команду молодых демократов из "Союза правых сил", считал себя единомышленником будущего кремлевского чиновника. Пивоваров спрашивает у адресата послания, в связи с чем тот так изменился.

"Мы с вами вместе строили свободную страну, я пришел в политику, можно сказать, по вашему призыву, воодушевленный вашими предвыборными лозунгами. Но вместо свободной России мы получили страну, где лидеров оппозиции убивают у стен Кремля или травят", - говорится в письме.

Пивоваров не просит у Кириенко поспособствовать закрытию дела против него, но просит помочь в проведении своей предвыборной кампании на свободе, чтобы "в полной мере воспользоваться своими правами кандидата".

"Ваше поручительство, я уверен, станет убедительным аргументом для суда, чтобы избрать мне подписку о невыезде или залог. Я даю вам публичные гарантии, что не сбегу, а если потребуется, то даже готов, если потребуется, вернуться в тюрьму", - пишет политик.

Напомним, что Пивоварова в самом конце мая сняли с самолета в Пулково и этапировали в Краснодар, после чего поместили в местный следственный изолятор. Его преследуют по делу о нежелательной организации за прошлогодний репост в социальной сети, который, по его утверждению, даже не сам он лично совершил. Несмотря на уголовное преследование политика, его согласилась выдвинуть по территориальному списку в Госдуму партия "Яблоко".