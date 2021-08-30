В СПЧ посетовали на нехватку площадок для наблюдения за выборами

В ряде субъектов РФ, несмотря на то, что видеонаблюдением на выборах в Госдуму собираются охватить 96 процентов ТИКов и УИКов, не хватает специальных площадок для аккредитованных общественных наблюдателей, рассказал ответственный секретарь президентского Совета по правам человека Александр Точенов. Иными словами, по состоянию на сегодняшний день наблюдателям не всегда есть где безопасно собраться, чтобы исполнить свой гражданский долг.

"Далеко не во всех регионах есть финансовые возможности обеспечить наблюдателей такими площадками. Общественные штабы порой находятся в небольших помещениях, а им требуются большие панели для быстрой реакции на сообщения о событиях. Нужно решать эту проблему", – цитирует его речь сайт СПЧ.

В сообщении говорится также, что аккаунты для свободного наблюдения получат "региональные отделения партий, одномандатники, избирательные комиссии, Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и уполномоченные по правам человека в федеральном центре и регионах". Всего заготовили не менее 54 849 аккаунтов, с которых можно будет пересматривать трансляцию в течение последующего года.

Отметим, что в ходе выборов нынешней осени, к удивлению многих общественников, свободный доступ к видеонаблюдению за участками, открытый в 2012 году, закрыли для широкой публики.