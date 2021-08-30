           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 30 августа, 20:55

В СПЧ посетовали на нехватку площадок для наблюдения за выборами

фото ЗакС политика В СПЧ посетовали на нехватку площадок для наблюдения за выборами

В ряде субъектов РФ, несмотря на то, что видеонаблюдением на выборах в Госдуму собираются охватить 96 процентов ТИКов и УИКов, не хватает специальных площадок для аккредитованных общественных наблюдателей, рассказал ответственный секретарь президентского Совета по правам человека Александр Точенов. Иными словами, по состоянию на сегодняшний день наблюдателям не всегда есть где безопасно собраться, чтобы исполнить свой гражданский долг.

"Далеко не во всех регионах есть финансовые возможности обеспечить наблюдателей такими площадками. Общественные штабы порой находятся в небольших помещениях, а им требуются большие панели для быстрой реакции на сообщения о событиях. Нужно решать эту проблему", – цитирует его речь сайт СПЧ.

В сообщении говорится также, что аккаунты для свободного наблюдения получат "региональные отделения партий, одномандатники, избирательные комиссии, Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и уполномоченные по правам человека в федеральном центре и регионах". Всего заготовили не менее 54 849 аккаунтов, с которых можно будет пересматривать трансляцию в течение последующего года.

Отметим, что в ходе выборов нынешней осени, к удивлению многих общественников, свободный доступ к видеонаблюдению за участками, открытый в 2012 году, закрыли для широкой публики. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости31 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru