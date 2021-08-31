Грудинин хочет засудить Памфилову из-за ее слов об "офшорах"

Заочная перепалка между снятым с выборов в Госдуму бизнесменом Павлом Грудининым и главой Центризбиркома Эллой Памфиловой привела к тому, что несостоявшийся кандидат от КПРФ собирается подавать на чиновницу в суд. Виной тому - ее неосторожные высказывания о "грязных офшорах", которые якобы помешали регистрации Грудинина на выборах. По словам последнего, глава ЦИК в задевшем его публичном выступлении "вышла за пределы разумного".

"Оказывается, я трудовые деньги выводил в офшоры миллиардами рублей. "Совхоз имени Ленина" никогда не платил дивиденды, и никогда у этого офшора, который мне приписали, расчетного счета не было. Как можно было выводить какие-то деньги куда-то, непонятно. И если у нее есть информация, пусть она мне это покажет", - произнес он в интервью "Эху Москвы".

Глава совхоза имени Ленина согласен с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым в том, что речь идет о "спецоперации" по снятию его с выборов, утверждая, что Центризбиркомом не было предъявлено ни одного оригинала документа, который позволил бы законно лишить его участия в выборах.

Ранее Памфилова признавалась, что, в свою очередь, у нее тоже были основания подать в суд на Грудинина и коммунистов из-за их резких слов по поводу скандальной избирательной кампании, но она этого делать не будет.