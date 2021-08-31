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ТИК № 48 за раз сменила 17 председателей УИК

фото ЗакС политика ТИК № 48 за раз сменила 17 председателей УИК

Территориальная избирательная комиссия № 48 утром 31 августа провела заседание, на котором приняла решение о замене председателей 17 участковых избиркомов, а также досрочном прекращении полномочий ЧПРГ в этих УИК. 

Уведомление о планируемом заседании пришло членам ТИК № 48 накануне поздно ночью, и не все смогли присутствовать. Однако кворум для принятия решений был. Председатель комиссии Анатолий Доильницын сообщил ЗАКС.Ру, что все 17 председателей самостоятельно решили сложить свои полномочия. 

- Люди изъявили желание. Часть людей уходит, часть людей входит. Был объявлен набор в резерв участковых избирательных комиссий. Все люди, которые хотели, принесли документы. Мы их приняли и ввели в резерв избирательных комиссий. Потом есть люди, которые изъявили желание выйти из избирательных комиссий. Нормальная практика, - рассказал Доильницын. 

Председатель комиссии не стал раскрывать корреспонденту ЗАКС.Ру имена новых председателей, хотя сам предложил посетить ТИК, чтобы "все показать и рассказать". Он добавил, что решения о назначении разместят на сайте комиссии в течение трех дней. 

ТИК № 48 организовывает выборы депутатов в Законодательное собрание Петербурга по 21-му избирательному округу (Московский район). Представляющая по этой территории "Справедливую Россию - За Правду" Ольга Галкина в разговоре с ЗАКС.Ру предположила, что массовый исход из УИК может быть связан с изменениями во "внутренней кухне" "Единой России".  

- Комиссии изначально были сформированы под кандидата ["Единой России" Александра] Тетердинко. Поскольку там концепция всего выдвижения изменилась - он ушел в другую территорию, и не в ЗакС, а в Госдуму, - то он забирает своих бойцов с собой, - считает Галкина. 

Кандидатка отметила, что для ее кампании подобные рокировки безразличны. По ее мнению, новыми председателями комиссий все равно окажутся ставленники "Единой России". От партии власти в 21-м округе выдвигается глава МО "Аптекарский остров" (Петроградский район) Никита Титенко. Это близкий соратник спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, до своего избрания мундепом в 2019 году работавший его помощником.  

Член ТИК с правом решающего голоса Анастасия Романова, предложенная в состав комиссии партией "Яблоко", тоже считает, что массовая смена председателей УИК - лишь рокировка нужных кадров. Она добавила, что на новые вакантные места из резерва введены только члены из "Единой России", ЛДПР и от собраний по месту жительства, хотя были претенденты от Партии роста и "Яблока". 

Действующий депутат Заксобрания, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко на предстоящих выборах не стал переизбираться в городской парламент. Он баллотируется в Госдуму по 213-му округу. На внутрипартийном голосовании Тетердинко с большим отрывом обогнал нынешнего депутата Сергея Вострецова (20 175 голосов против 1621). Проведение выборов депутатов Государственной думы по Западному одномандатному округу лежит на плечах ТИК № 8, который возглавляет Инесса Сафонова. Член ТИК № 8 с правом решающего голоса Виктор Венгеров в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что ему не известно о новых перестановках среди глав УИК. 

- О каких-то планах замен председателей мне ничего не известно. Очень сомневаюсь, что кого-то еще до выборов будут менять, кроме совсем экстраординарных обстоятельств, - считает Венгеров. 

ТИК № 48 сформировали в июне 2020 года. Назначенный на должность председателя комиссии Доильницын около 10 лет проработал в муниципалитете "Гагаринское", который ранее было принято связывать с Тетердинко и от которого тот был рекомендован в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии в 2012 году. В 2011-2013 годах Доильницын трудился главой муниципальной администрации МО "Гагаринское". В 2014 году стал депутатом местного совета, через пять лет, на скандальных муниципальных выборах 2019 года, переизбрлся мундепом "Гагаринского", но сложил с себя полномочия с переходом на работу в ТИК.

Константин Леньков


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