Кандидаты в ЗакС Петрунин и Михайлов договорились о совместном наблюдении в Колпино

Кандидаты в депутаты Законодательного собрания по 25-му избирательному округу Анатолий Петрунин ("Справедливая Россия - За правду") и Егор Михайлов (КПРФ) 31 августа объявили о совместном наблюдении за ходом Единого дня голосования 19 сентября, сообщил ЗАКС.Ру Петрунин.

Они намерены объединить работу своих наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса для контроля за ходом голосования в Колпинском районе и "защиты волеизъявления избирателей". Для желающих присоединиться к наблюдению кандидаты собираются провести специальные обучающие курсы.

Ранее, Петрунин был координатором движения писателя Николая Старикова "Патриоты Великого Отечества", которое позже объединилось с партиями "Справедливой Россией" Сергея Миронова и "За правду" Захара Прилепина. Михайлов является руководителем петербургского комсомола.

Кроме них, в одномандатном округе №25 выдвигаются Дмитрий Осипов ("Яблоко"), Андрей Незабудкин (ЛДПР), Ренат Миннапов (Партия Роста), а также действующая депутат Заксобрания Елена Киселева ("Единая Россия").

текст: Константин Леньков / фото: Анатолий Петрунин