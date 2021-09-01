Кандидатка в депутаты ЗакСа от "Яблока" Михайлова назначила Ирину Фатьянову своим ЧПСГ в ТИК №18

Кандидатка в депутаты Заксобрания Петербурга от "Яблока" Ксения Михайлова написала заявление в ТИК №18 на назначение Ирины Фатьяновой членом с правом совещательного голоса, об этом Михайлова сообщила в Facebook.

"Надеюсь, после того, как они ее скандально и вне законных процедур сняли с выборов, они получат удовольствие от совместной работы", - добавила Михайлова.

ТИК №18 отказал Фатьяновой в регистрации кандидатом на выборах в ЗакС. Она выдвигалась по 3-му избирательному округу в Петроградском и Приморском районах и могла стать соперницей дочери спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Марины Лыбаневой.

Михайлова идет на выборы по этому же округу. Сначала комиссия отказывалась ее регистрировать из-зяа якобы отсутствующей справки об имуществе и доходах ее несовершеннолетнего ребенка, а попытке зарегистрироваться во второй раз члены комиссии отказались принимать документы, сославшись на то, что бумага о ее выдвижении якобы устарела. Однако Горсуд обязал ТИК №18 повторно принять документы Михайловой, и после этого ее зарегистрировали кандидатом.