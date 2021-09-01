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Новости 1 сентября, 20:36

Председатель "Деловой России" в Петербурге отказался участвовать в выборах в ЗакС по округу

фото ЗакС политика Председатель "Деловой России" в Петербурге отказался участвовать в выборах в ЗакС по округу

Кандидат от "Новых людей" и руководитель движения "Деловая Россия" в Петербурге Дмитрий Панов вечером 1 сентября объявил о намерении сняться с выборов в ЗакС по одномандатному округу № 8. 

При этом он остается в первой тройке общегородского списка партии. Свое решение кандидат объяснил в видеообращении на личной странице в  "ВКонтакте". Он рассказал, что, получив множество предложений и наказов от жителей Красногвардейского района, понял, что все озвученные проблемы касаются Петербурга в целом. 

"Я принял для себя принципиальное и крайне важное решение сконцентрироваться именно в масштабах города Санкт-Петербурга и укрепить позиции партии, потому что именно ее тезисы были так поддержаны жителями Красногвардейского района", - заявил Панов.

К территории округа № 8 относится значительная часть Красногвардейского района. В шестом созыве ЗакСа его представлял единоросс Александр Кущак. Его же партия выдвинула на новые выборы. Другими кандидатами стали Святослав Данилов ("Справедливая Россия - За Правду"), Олег Петров (КПРФ), Виталий Петунов (Партия Роста), Диана Тукаева-Морозова (ЛДПР).  

Ранее в День знаний о снятии с выборов по округу № 13 (Приморский район) сообщил директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов. Он шел в городской парламент от "Справедливой России - За правду".

Сергей Еремеев, фото - Константин Леньков


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