Горизбирком создаст еще три избирательных участка на судах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 2 сентября согласовала создание ещё трёх избирательных участков на судах, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Речь идёт о судах, которые в дни голосования будут находится в плавании.

Член Горизбиркома Юрий Кузьмин сообщил, что УИК предлагается создать на малом корабле "Казанец". За него будет отвечать территориальный избирком №15, уточнил Кузьмин. Он добавил, что ещё за два участка на двух судах будет ответственен ТИК №43.

На части кораблей можно будет проголосовать досрочно на выборах депутатов Государственной Думы: соответствующее решение также принял Горизбирком 2 сентября. Кузьмин сообщил, что пока это будет позволено на трёх судах: на малом противолодочном корабле "Уренгой", учебном корабле "Смольный" и подлодке "Дмитров". Все они военные, а отвечает за проведение выборов там ТИК №15, уточнил Член ГИК. По его словам, голосование там может проводиться с 6 по 16 сентября.

- Также, я так понимаю, что если создастся участок на противолодочном корабле "Казанец", тоже будет досрочное голосование там, - сообщил Кузьмин.

Он добавил, что на торговых судах и на полярных станциях пока досрочное голосование не планируется.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Петербурга будут проходить с 17 по 19 сентября.

София Саттарова