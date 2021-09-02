Самая богатая партия в Петербурге за II квартал 2021 года - "Единая Россия"

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский на заседании 2 сентября сообщил о финансовой отчетности региональных отделений партий за II квартал 2021 года, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Краснянский рассказал, что всего в городе зарегистрировано 30 партий, но свои отчеты не представили "Власть - народу!" и "Интернациональная партия России". Ещё 21 партия представила нулевые отчеты, сказал член ГИК.

По его словам, самая большая сумма поступлений у "Единой России" - 45 млн рублей. "Справедливая Россия - За правду" отчиталась от 12 млн рублей, сообщил Краснянский. Он добавил, что КПРФ и Партии роста делят третье место - по 3,4 млн рублей.

- Здесь, скорее всего, ошибка в представленных документах - не может совпадать до рубля поступление денег коммунистов и Партии роста, - считает член ГИК.

Он добавил, что общая сумма поступлений на счета всех партий составила 71,5 млн рублей.

София Саттарова