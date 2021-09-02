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Думский депутат видит в проекте "Умное голосование" незаконную агитацию

фото ЗакС политика Думский депутат видит в проекте "Умное голосование" незаконную агитацию

Депутат Государственной думы Антон Морозов полагает, что программа Алексея Навального и его соратников "Умное голосование" нарушает действующее законодательство, поскольку представленные в ней депутаты не оплачивают свою агитацию. Соображениями на сей счёт парламентарий поделился в эфире "Эха Москвы".

"Это незаконная агитация, она никак не оплачена из фонда кандидата. И если Навальный или его команда рекомендуют поддержать того или иного кандидата, то это должно совершаться в рамках действующего законодательства. Но насколько мне известно, никто из кандидатов, которых они рекомендуют поддержать, не оплачивают им эту агитацию и никаких у них договорных отношений нет. Поэтому, согласно действующему законодательству, это является незаконной агитацией, соответственно деятельность по поддержанию, проведению этой агитации, тоже незаконна", - представил свою позицию Морозов.

Поделился своим мнением депутат и насчёт заявления Роскомнадзора о том, что отказ корпораций Apple и Google удалять приложение "Навальный" может быть расценён как вмешательство в российские выборы.

"Мне трудно судить, может, там какое-то иностранное финансирование есть. Это же размещается на платформах из-за рубежа, поэтому, очевидно, именно к этому они придрались", – резюмировал народный избранник.

Ранее сегодня РКН пригрозил Google и Apple многомиллионными штрафами в случае отказа удалять оппозиционные приложения.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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