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Новости 17:24

ТИК № 29 вернула на выборы в Госдуму кандидата "Новых людей" Шумилина

фото ЗакС политика ТИК № 29 вернула на выборы в Госдуму кандидата "Новых людей" Шумилина

Территориальная избирательная комиссия № 29 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по округу № 217 представителя "Новых людей" Игоря Шумилина, следует из опубликованного на сайте избиркома решения. В документе сказано, что причина регистрации — постановление Второго апелляционного суда Общей юрисдикции.

Ранее ТИК № 29 отказалась регистрировать Шумилина из-за того, что кандидат якобы не сдал в комиссию письменное уведомление об отсутствии у него счетов и других финансовых инструментов за пределами России. Представитель "Новых людей" подал иск с требованием отменить отказ в регистрации. Санкт-Петербургский городской суд встал на сторону ТИК, но Второй апелляционный суд поддержал Шумилина.

В своем решении суд указывает, что кандидат должен был в течение трех дней после открытия избирательного счета передать данные о нем в избирком — как Шумилин и поступил. Позже он два раза пытался сдать в ТИК справку об отсутствии иностранных счетов, но ТИК их принять отказался, сказано в документе. Там же поясняется, что избирком руководствовался нормой закона о том, что все бумаги кандидат должен сдавать единовременно. Правда, в этом случае надо руководствоваться и другими обстоятельствами ситуации, считает суд. Апелляционная инстанция отметила, что избиркомы должны помогать кандидатам:

"Деятельность избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов <...> направлена на реализацию и защиту избирательных прав граждан. Это требует от них ответственного отношения к исполнению своих полномочий, сопряженного с эффективной заботой о создании условий для полноценного участия в выборах граждан, политических партий и других субъектов избирательного процесса. Игнорирование данной обязанности не согласуется с конституционной ценностью избирательных прав граждан и их объединений и с конституционной ролью органов и должностных лиц публичной власти при подготовке и проведении выборов".

Суд отменил решение ТИК № 29 об отказе в регистрации Шумилину. Представителя "Новых людей" апелляционная инстанция обязала донести необходимые документа, а избирком на их основании зарегистрировать кандидата в депутаты. 

текст: София Саттарова / фото: Страница "ВКонтакте" Игоря Шумилина


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