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Кандидат-колясочник от Партии Роста заработала перелом шейки бедра из-за отсутствия пандуса в гостинице Хабаровска

фото ЗакС политика Кандидат-колясочник от Партии Роста заработала перелом шейки бедра из-за отсутствия пандуса в гостинице Хабаровска

Член президентской комиссии по делам инвалидов, кандидат в депутаты Государственной думы из "федеральной тройки" Партии Роста Ксения Безуглова перевернулась в своей инвалидной коляске на выезде из гостиницы в Хабаровске, делится "Коммерсант". Как итог, у женщины сломана шейка бедра, в связи с чем она вынужденно прервала своё предвыборное турне.

Происшествие, приключившееся с Безугловой, было обусловлено отсутствием при отеле пандуса для инвалидов-колясочников.

"Это уже второй инцидент с кандидатами Партии Роста в ходе кампании. Две недели назад в Нижнем Новгороде кандидат федеральной тройки Елена Ульянова сломала ногу на свежеуложенной плитке, запнувшись о незакрытую ливневку", – рассказали об инцидентах с кандидатами в Партии Роста.

Уже завтра у Безугловой запланирована операция.

Напомним, Партия Роста представила своих кандидатов в депутаты Госдумы в начале августа. В федеральную часть списка вошли три женщины: клипмейкер Ирина Миронова, депутат томской гордумы Елена Ульянова и Ксения Безуглова, которая среди прочего обладает титулом Мисс мира среди девушек на инвалидных колясках.


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