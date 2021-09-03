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Новости 11:54

Рядом с Владивостоком появится новый город Спутник

фото ЗакС политика Рядом с Владивостоком появится новый город Спутник

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" подписали соглашение о создании города Спутник в 30 километрах от Владивостока, сообщается на сайте Минвостокразвития.

Новый город расположится на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" и будет расчитан на проживание 300 тысяч человек. В рамках проекта в Спутнике хотят построить 2,8 млн квадратных метров жилья. Вместе с населением Владивостока и Артема население агломерации может составить миллион человек.

По словам гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Носова, общая стоимость проектов в новом городе - 59 млрд рублей. Восемь проектов уже реализованы. Носов отметил, что планируется создать более 7,9 тысяч рабочих мест. 

 

фото: pixabay.com


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