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Навальный разделил полученную им премию имени Немцова между семьями четырех осужденных активистов

фото ЗакС политика Навальный разделил полученную им премию имени Немцова между семьями четырех осужденных активистов

Политик Алексей Навальный сообщил в Instagram, что решил разделить полученную им премию имени Бориса Немцова между семьями четырех осужденных активистов.

Навальный получил премию в 10 тысяч евро. 

"Это большая честь, и я чувствую, что как-то странно и невозможно просто взять и потратить деньги на себя и свою семью. Поэтому я попросил Жанну Немцову эти деньги на равные четыре части по 2,5 тысяч и передать их семьям тех, кому сейчас хуже, чем мне", - рассказал Навальный.

Эти деньги получат семьи Павла Зеленского, Андрея Боровикова, Владимира Мордасова и Яна Сидорова. Зеленский приговорен к двум годам колонии по делу о призывах к экстремизму из-за твитов о самоубийстве главного редактора Koza.Press Ирины Славиной. Боровиков осужден на 2,5 года колонии за репост клипа Rammstein "Pussy": в итоге суд чуть снизил ему срок. Мордасов и Сидоров приговорены к 6 годам и 7 месяцам и 6,5 годам колонии соответственно за пикет у администрации Ростовской области: их обвинили в покушении на организацию "массовых беспорядков".

Фонд Бориса Немцова присудил Навальному премию "За смелость" в феврале, когда политику уже заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Тогда в фонде заявили, что оппозиционер "внёс огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России".

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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