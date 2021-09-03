Навальный разделил полученную им премию имени Немцова между семьями четырех осужденных активистов

Политик Алексей Навальный сообщил в Instagram, что решил разделить полученную им премию имени Бориса Немцова между семьями четырех осужденных активистов.

Навальный получил премию в 10 тысяч евро.

"Это большая честь, и я чувствую, что как-то странно и невозможно просто взять и потратить деньги на себя и свою семью. Поэтому я попросил Жанну Немцову эти деньги на равные четыре части по 2,5 тысяч и передать их семьям тех, кому сейчас хуже, чем мне", - рассказал Навальный.

Эти деньги получат семьи Павла Зеленского, Андрея Боровикова, Владимира Мордасова и Яна Сидорова. Зеленский приговорен к двум годам колонии по делу о призывах к экстремизму из-за твитов о самоубийстве главного редактора Koza.Press Ирины Славиной. Боровиков осужден на 2,5 года колонии за репост клипа Rammstein "Pussy": в итоге суд чуть снизил ему срок. Мордасов и Сидоров приговорены к 6 годам и 7 месяцам и 6,5 годам колонии соответственно за пикет у администрации Ростовской области: их обвинили в покушении на организацию "массовых беспорядков".

Фонд Бориса Немцова присудил Навальному премию "За смелость" в феврале, когда политику уже заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Тогда в фонде заявили, что оппозиционер "внёс огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России".