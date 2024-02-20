ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:48

Людмила Навальная обратилась к Путину с требованием выдать ей тело сына

фото ЗакС политика Людмила Навальная обратилась к Путину с требованием выдать ей тело сына

Мать скончавшегося в колонии политика Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) Людмила Навальная направила письмо президенту Владимиру Путину. Обращение продублировано в форме видеоролика.

От главы государства женщина добивается выдачи ей тела сына, до которого различного уровня госслужащие не допускают ее уже пятый день. Людмиле Навальной также отказываются назвать местонахождение тела.

"Я требую незамедлительно выдать мне тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить", - такими словами заканчивается видеозапись.

Напомним, что официально о смерти Навального объявили в пятницу 16 февраля. На траурных акциях в обеих столицах были задержаны десятки людей. В Петербурге их участников массово арестовали.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама