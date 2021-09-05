На севере Петербурга кандидата от "Яблока" задержали при раздаче агитации

Около 19-00 часов в воскресенье, 5 сентября, полицейские задержали кандидата в депутаты Заксобрания Петербурга по округу № 5 (Выборгский район города) Юрия Багрова, который агитировал за себя у станции метро "Озерки". Об этом журналистам сообщил мундеп МО № 15 Сергей Самусев.

Полиция появилась у агитационных стендов кандидата как минимум за три часа до задержания. Поначалу правоохранители наблюдали за Багровым, затем провели с ним беседу, попросив его проехать в 58 отдел "для дачи объяснения".

"Заявление на него написала администрация Выборгского района, глава которой Валерий Гарнец также баллотируется в депутаты", - написал в своем Telegram-канале лидер фракции "Яблоко" в ЗакСе Борис Вишневский.

Отметим, что Гарнец выдвинулся в ЗакС от "Единой России" по соседнему округу № 11.

Около 21-40 часов Багрова отпустили из 58 отдела.