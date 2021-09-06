           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:28

Рухнувший в озеро на Камчатке вертолет Ми-8 вытащили на берег

фото ЗакС политика Рухнувший в озеро на Камчатке вертолет Ми-8 вытащили на берег

Управление МЧС по Камчатскому краю в своем Telegram-канале опубликовало видео с моментом подъема вертолета Ми-8 из Курильского озера.

На видео видно, как вертолет вытаскивают на берег, у него смята передняя часть, отломан хвост и отсутствуют задние створки. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР подтвердили, что вертолет подняли из воды, его осмотрят следователи. 

Пока в рамках уголовного дела допрошены оставшиеся в живых члены экипажа, сотрудники ФГБУ "Кроновский государственный заповедник", оказывавшие помощь в спасении пассажиров, в качестве свидетеля допрошен замкомандира авиационной эскадрильи ООО АК "ВИТЯЗЬ-АЭРО", который в этот же день на вертолете Ми-8 осуществлял полет параллельно с вертолетом, потерпевшим крушение.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение над Курильским озером. На борту находились туристы, среди которых были жители Петербурга, в общей сложности 16 человек. Восьмерым из них удалось спастись, остальные погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в качестве приоритетных версий рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. 16 августа власти объявили, что нашли черный ящик вертолета.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости6 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru