Россиянке грозит до 5 лет в белорусской тюрьме за твит про Лукашенко и посадку самолёта Ryanair

В СИЗО Белоруссии с конца мая сидит гражданка России Ирина Викхольм, обвиняемая в клевете на президента Александра Лукашенко, информирует местная правозащитная организация "Весна".

Правозащитники уточняют, что 58-летняя женщина пребывает в следственном изоляторе в Бресте. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 367 УК РБ (Клевета в отношении президента). Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы. 1 сентября дело Викхольм поступило в суд.

Как полагают следователи, россиянка разместила в Twitter фотографию Лукашенко и "клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства".

В "Весне" опасаются, что женщина может получить реальный срок заключения, поскольку согласно белорусскому законодательству ограничение свободы или исправительные работы, которые также предполагает обозначенная статья УК РБ, нельзя назначать людям, являющимся гражданами других стран.

Напомним, в мае в Минске вынужденно сел борт Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летели экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ Софья Сапега. Поводом для экстренной посадки судна послужило сообщение о "минировании", поступившее от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29: по сообщения СМИ, он был вооружён боевыми ракетами. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Александра Лукашенко.