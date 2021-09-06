Памфилова возмущена двойниками Вишневского, которые взяли себе не только его фамилию, но и внешность

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высказалась о новом витке истории с двойниками депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского, которые не ограничились только тем, чтобы взять его фамилию, но даже изменили внешность, "мимикрировав" под парламентария. Соображениями на сей счёт глава ЦИК поделилась в разговоре с "КоммерсантFM".

Памфилова считает подобные политтехнологии "безобразием и издевательством над избирателями".

"Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков", - уверена она.

После грядущих выборов Памфилова намерена подготовить законодательные рекомендации, которые бы запрещали использование подобных технологий.

Резюмируя, глава ЦИК выразила надежду, что избиратели сами найдут правильного Вишневского.

Ранее Памфилова потребовала, чтобы избиркомы обязательно указывали информацию о смененных фамилиях в предвыборных материалах.

"Чтобы люди видели, кем человек был вчера", - говорила она.

Напомним, что оба "двойника" депутата сменили имя и фамилию не так давно: один Вишневский ранее был Быковым Виктором Ивановичем, депутатом МО № 78, еще один - Шмелевым Алексеем Геннадьевичем, сотрудником "Европроект Групп", который ранее не был замечен в политике.

Добавим также, закон позволяет печатать на агитматериалах отфотошопленные фотографии, поэтому на данный момент не ясно, действительно ли Вишневские сделали что-то со своей внешностью с тем, чтобы ещё больше походить на "оригинал".