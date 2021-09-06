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Кандидат в Госдуму от "СР - За правду" Богданов пожаловался в ЦИК на листовки Соловьева с Макаровым

фото ЗакС политика Кандидат в Госдуму от "СР - За правду" Богданов пожаловался в ЦИК на листовки Соловьева с Макаровым

Кандидат в депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" Михаил Богданов направил в Территориальную избирательную комиссию №16 жалобу на агитацию вице-спикера ЗакСа Сергея Соловьева с использованием портрета спикера парламента Вячеслава Макарова

Богданов считает незаконным то, что в листовках Соловьева, который тоже баллотируется в Госдуму, использован портрет Макарова и его позитивное высказывание о вице-спикере. Агитационный материал распространяют с 5 сентября в Петроградском районе, от которого Макаров избирался в качестве одномандатника в последние три созыва петербургского парламента. В листовке Макаров "призывает" голосовать за Соловьева, "заявляя", что тот "обладает безупречной репутацией, ответственный и добросовестный в делах, надежный друг".

Листовка выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров и оплачена из средств избирательного счета Соловьева. Богданов указал, что кандидаты, согласно закону, могут использовать в агитации изображения или себя, или неопределенного (неузнаваемого) круга лиц. Богданов требует привлечь Соловьева к ответственности. Он также призвал ТИК обратиться в правоохранительные органы с представлением об изъятии листовок. 

 


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