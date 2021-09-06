Памфилова призвала обязать ТИКи самостоятельно сфотографировать "двойников" Вишневского

На заседании Центральной избирательной комиссии 6 сентября обсудили ситуацию с выборами в Заксобрание Петербурга по округу № 2, где два кандидата не только поменяли свои имена и фамилии на Бориса Вишневского, но и предоставили в территориальный избирком фотографии с бородой и прической как у их соперника из "Яблока".

Один из них, ранее известный как Виктор Быков, заявился против "яблочника" Вишневского и на выборы в Госдуму по округу № 216. Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа, выступавший на заседании ЦИК по видеосвязи, рассказал, что знаком с этим человеком, но с трудом узнает его на фото, представленной в ТИК. Он добавил, что комиссии работают с теми фотографиями, которые предоставляют кандидаты, хотя в Горизбиркоме осознают "существо манипуляции".

- Это апофеоз грязных технологий, которые фонтанируют в Санкт-Петербурге и каждую кампанию приносят нам такие сюрпризы, от которых мы не знаем, куда деваться, - отозвалась о снимках "двойников" Вишневского глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что законодательство лояльно к подобного рода политическим технологиям. При этом Памфилова предложила председателю Горизбиркома Наталье Чечиной обязать ТИКи, которые отвечают за выборы в Госдуму и ЗакС в центре Петербурга, пригласить Бориса Геннадьевича и Бориса Ивановича Вишневских и сфотографировать их самостоятельно.

- Есть такое предложение. Наталия Валентиновна, обяжите комиссии окружные, в которых их принимали, пусть они их пригласят и сфотографируют в том виде, в котором они есть. Замените, дезавуируйте плакат. Тут непонятно, у них реально бороды выросли или их нарисовали? Чего они стесняются? Раз хотели прославиться на всю страну, пусть прославляются, - заявила Памфилова.

Чечина ответила, что просьба ей понятна. Также Памфилова обратилась к самим Бориса Геннадьевичу и Борису Ивановичу Вишневским:

- Если у вас остатки совести остались, соберите их в узелочки и снимитесь, пока еще есть возможность сняться. И вы, господин Алексей Шмелев, и вы, Виктор Быков. И никогда не подавайте руки политтехнологам на такие вещи, за которые вам будет стыдно перед своими детьми, соседями, коллегами, родственниками.

Председатель ЦИК пообещала подготовить законодательные предложения на основе нарушений и манипуляций, которые наблюдались в Петербурге и других городах. Рассматривать эти ноу-хау, в случае, если они действительно увидят свет, будет уже новый состав Госдумы.

Сергей Еремеев