Кандидат от "Справедливой России" предложил дебаты всем Борисам Вишневским на своем округе

Представляющий "Справедливую Россию - За Правду" на думских выборах по округу № 216 (центр Петербурга) учитель Михаил Богданов заявил ЗАКС.Ру, что приглашает на онлайн-дебаты двух своих соперников по выборам, которых зовут Борисами Вишневскими.

Речь идет о заместителе председателя партии "Яблоко" Борисе Лазаревиче Вишневском и не так давно покинувшем партию "Единая Россия" Викторе Быкове, который перед выборами переименовался в Бориса Ивановича Вишневского и представил в избирком фотографию с бородой и прической как у "яблочника".

- Пусть приходят такими, как на фоточках, - предложил кандидат-справедливоросс.

Богданов считает, что пообщаться можно было бы на его YouTube-канале на тему образованию. Он отметил, что будет рад провести дебаты и с другими соперниками по выборам.

Напомним, против "яблочника" Вишневского в рамках думской кампании выставили одного, а на выборах в ЗакС двоих кандидатов с именами и фамилиями как у него. Накануне стало известно, что на избирательных участках собирались вывесить фото этих кандидатов с прическами и бородами как у представителя "Яблока". Однако глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Горизбирком должен обязать окружные комиссии самостоятельно сфотографировать кандидатов Вишневских и обновить плакаты.