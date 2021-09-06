           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:26

Кандидат от "Справедливой России" предложил дебаты всем Борисам Вишневским на своем округе

фото ЗакС политика Кандидат от "Справедливой России" предложил дебаты всем Борисам Вишневским на своем округе

Представляющий "Справедливую Россию - За Правду" на думских выборах по округу № 216 (центр Петербурга) учитель Михаил Богданов заявил ЗАКС.Ру, что приглашает на онлайн-дебаты двух своих соперников по выборам, которых зовут Борисами Вишневскими. 

Речь идет о заместителе председателя партии "Яблоко" Борисе Лазаревиче Вишневском и не так давно покинувшем партию "Единая Россия" Викторе Быкове, который перед выборами переименовался в Бориса Ивановича Вишневского и представил в избирком фотографию с бородой и прической как у "яблочника". 

- Пусть приходят такими, как на фоточках, - предложил кандидат-справедливоросс.

Богданов считает, что пообщаться можно было бы на его YouTube-канале на тему образованию. Он отметил, что будет рад провести дебаты и с другими соперниками по выборам.  

Напомним, против "яблочника" Вишневского в рамках думской кампании выставили одного, а на выборах в ЗакС двоих кандидатов с именами и фамилиями как у него. Накануне стало известно, что на избирательных участках собирались вывесить фото этих кандидатов с прическами и бородами как у представителя "Яблока". Однако глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Горизбирком должен обязать окружные комиссии самостоятельно сфотографировать кандидатов Вишневских и обновить плакаты. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости6 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru