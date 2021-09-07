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В случае успешного прохождения в ГД "яблочники" откажутся от всех депутатских привилегий

фото ЗакС политика В случае успешного прохождения в ГД "яблочники" откажутся от всех депутатских привилегий

Кандидаты в депутаты Государственной думы нового созыва от партии "Яблоко" заявили о готовности отказаться от всех своих будущих привилегий в случае успешного прохождения в парламент, уведомил в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе" председатель политической силы Николай Рыбаков.

Они также обещают переводить свыше ¾ своих зарплат детским домам и благотворительным фондам.

В ходе мероприятия Рыбаков продемонстрировал журналистам Общественный договор партии "Яблоко" с гражданами России. Голосование за представителей политячейки автоматически означает подписание этого договора с избирателями, уточнил Рыбаков.

"В документе перечислены привилегии, от которых откажутся депутаты-"яблочники". Они будут оставлять себе среднюю зарплату по Москве (сейчас около 105 тыс. руб.), а разницу (около 355 тыс.) перечислят нуждающимся детям. При фракции в 30 человек за год сумма благотворительной помощи составит 127,8 млн рублей", – уточнили в пресс-службе "Яблока".

Наконец, "яблочники" обещают также отказаться от депутатских служебных автомобилей, перелётов бизнес-классом, люксовых номеров в гостиницах, и кроме того, заявляют о готовности публично отчитываться о своих доходах и расходах.


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