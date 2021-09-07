На Марину Литвинович написали донос в Генпрокуратуру из-за ее слов о бесланской трагедии

Правозащитница Марина Литвинович, выдвинутая "Яблоком" на выборы в Госдуму, рассказала в своем Telegram-канале о том, что некие прокремлевские блогеры написали на нее заявление в Генпрокуратуру. Основанием для этого послужила ее трактовка террористического акта 2004 года в Беслане, выраженная публично на прошедшей неделе. Теперь силовики проверяют слова Литвинович на предмет нарушения статьи 205.2. УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

"Правда неприятная, но что же делать, коль режим у нас такой людоедский. Пишите, пишите, клоуны…", – говорится в посте правозащитницы.

По ее оценке, власть якобы систематически позволяет себе врать обществу и семьям жертв о трагических событиях, включая теракты, тогда как "виноваты окажетесь все равно вы".

Напомним, что захват террористами школы № 1 в Беслане, продолжавшийся с 1 по 3 сентября 2004 года, закончился штурмом. Всего в конечном счете в школе погибло 333 человека, включая 186 детей. В Петербурге трагедию вспоминают ежегодно.