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Новости 14:14

"Яблочницу" Михайлову снова сняли с выборов в ЗакС

фото ЗакС политика "Яблочницу" Михайлову снова сняли с выборов в ЗакС

Санкт-Петербургский Городской суд 7 сентября удовлетворил жалобу кандидата в депутаты Заксобрания по 3-му округу от КПРФ Романа Луговского к ТИК № 18 с требованием снять с выборов кандидатку от "Яблока" Ксению Михайлову, сообщила объединенная пресс-служба судов. 

Решение прокомментировал юрист "Яблока" Александр Кобринский, представлявший Михайлову в суде. 

"Решение очень печально, если оно вступит в законную силу, для Ксении Михайловой станет невозможным участие в выборах по 3-му избирательному округу. Конечно, это решение мы будем обжаловать во Втором апелляционном суде. Я полагаю, что это решение носит безусловно политический подтекст, который связан с той обстановкой, что существует в Петроградском районе", – заявил Кобринский.

Луговский требовал у ТИК снять соперницу по выборам по тем же основаниям, из-за которых территориальный избирком отказал ей в регистрации — из-за отсутствия документа о повторном выдвижении. По мнению кандидата от КПРФ, "Яблоко" должно провести новый съезд, чтобы Михайлова снова могла принять участие в выборах. Аналогичные требования от ТИК удалось оспорить в Горизбиркоме. 

На заседании ТИК № 18 представлял заместитель председателя территориальной комиссии Виталий Дятлов. Истца — член Горизбиркома Алексей Березин. 

В первый раз Михайловой отказали в регистрации 31 июля из-за якобы недостающей справки о доходах и имуществе ее несовершеннолетнего ребенка. После отказа она подала документы снова, но комиссия не стала их принимать, пока Горсуд 24 августа не обязал ТИК это сделать. 

В Законодательное собрание по 3-му округу шла самовыдвиженка Ирина Фатьянова. Ее сняли с выборов якобы из-за причастности к деятельности экстремистской организации. Другая самовыдвиженка, дочь спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Марина Лыбанева, беспрепятственно смогла получить статус зарегистрированного кандидата. Позже от участия в выборах отказалась кандидатка от "Единой России", "завхоз" ЗакСа Алёна Кукушкина.

Константин Леньков, фото: Динар Идрисов


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