Суд в Петербурге заблокировал веб-страницы с данными о продаже краснокнижных птиц

Три страницы на разных интернет-сайтах со сведениями о торговле краснокнижными птицами Калининский районный суд объявил вне закона и заблокировал. Две из трех ссылок имели украинский домен, передает объединенная пресс-служба судов.

Речь в материалах трех сайтов шла о возможности свободного приобретения филина, степной пустельги и курганника.

Суд счел недопустимым то, что информация о птицах не была снабжена какими-либо документами и государственными справками, подтверждавшими законность потенциальных сделок.