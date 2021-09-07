Вернувшиеся из-за рубежа москвичи, проигнорировавшие COVID-тесты, заплатят миллионные штрафы

Отдохнувшие за рубежом москвичи, которые по возвращении домой по какой-то причине не стали соблюдать режим самоизоляции и сдавать тест на наличие COVID-19, вынуждены будут пополнить федеральную казну многомиллионными штрафами, известили в регуправлении Роспотребнадзора.

"Несмотря на информирование граждан, вернувшихся из зарубежных поездок, об обязательности прохождения тестирования и внесения результатов на ЕПГУ, доступность тестирования в Москве, постоянное расширение пунктов забора биоматериала и сети лабораторий, выполняющих ПЦР-исследования на COVID-19, около 2% граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют указанные требования", - следует из публикации на сайте Роспотребнадзора.

В случае, если гражданин проигнорировал соответствующие предписания, ему грозит штраф до 40 тысяч рублей по административной статье 6.3 (ч.2) КоАП РФ. В случае, если по его вине пострадали другие люди (ч.3), сумма наказания кратно увеличивается - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Всего в столичные суды было направлено 3 954 "ковидных" протокола. Совокупно 1 673 жителя Москвы уже были оштрафованы на более 21 млн рублей. Остальные дела находятся в судах.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ввиду увеличения пассажиропотока в связи с открытием ряда стран для туристов из РФ, контроль за внесением результатов тестов на COVID-19 гражданами, вернувшимися домой, ужесточен.