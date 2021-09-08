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Выборы 2021

Новости 11:26

Памфилова: Это самые конкурентные выборы

фото ЗакС политика Памфилова: Это самые конкурентные выборы

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в преддверии выборов федерального и регионального уровней, до начала которых осталось чуть более недели, оценила их организацию. По ее наблюдениям, политические партии демонстрируют все большую сознательность и "взрослость".

"С их стороны тоже есть движение в правильном направлении, а не только "Мы такие хорошие". <...> Это взаимное усилие, которое привело к той ситуации, которая у нас сейчас сложилась. Высокий уровень конкуренции. Это самые конкурентные выборы, где самый низкий процент отказов", - рассудила чиновница в эфире телеканала НТВ.

Отметим, что с начала избирательной кампании с выборов сняли беспрецедентное количество в первую очередь критически настроенных к власти политиков, причем под самыми разнообразными предлогами. Более того, "под выборы" в России было ужесточено законодательство таким образом, что лишились права избираться все те, кого власть посчитает связанными с организациями, признанными экстремистскими. Таким образом, до выборов не допустили почти всех, кто открыто симпатизирует Алексею Навальному и его структурам.


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