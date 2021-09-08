           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:28

Памфилова: Правом лишения полномочий главы избиркома Петербурга Чечиной можем воспользоваться после выборов

фото ЗакС политика Памфилова: Правом лишения полномочий главы избиркома Петербурга Чечиной можем воспользоваться после выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 8 сентября отвтеила на просьбу семи кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга снять с должности главу городского избиркома Наталью Чечину из-за скандальных историй. Памфилова напомнила, что у ЦИКа действительно есть право отозвать Чечину из Горизбиркома, но не во время избирательной кампании. Закон прямо запрещает приостанавливать полномочия членов комиссий во время организации и проведения выборов. 

Кампания закончится тогда, когда ЦИК отчитается о потраченных деньгах на выборы, сообщила Памфилова. После этого, по ее словам, Центризбирком вероятно воспользуется своим правом отзывать выдвинутых им членов комиссий. 

- По совокупности всех аспектов мы воспользуемся не только этим правом, но и более широкими правами в отношении избирательной комиссии субъекта Россиийской Федерации, если на то будут серьезные основания. Полагаю, что серьезных оснований у нас набирается немало, но реакция будет своевременной и четко в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сказала Памфилова.

Она добавила, что сейчас Центризбирком предпринимает все, что может в рамках действующего законодательства. 

Напомним, ранее семь кандидатов в депутаты ЗакСа Петербурга направили Памфиловой письмо с просьбой об отставке Чечиной. В обращении они перечислили самые громкие скандалы текущей избирательной кампании. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru