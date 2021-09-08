Памфилова: Правом лишения полномочий главы избиркома Петербурга Чечиной можем воспользоваться после выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 8 сентября отвтеила на просьбу семи кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга снять с должности главу городского избиркома Наталью Чечину из-за скандальных историй. Памфилова напомнила, что у ЦИКа действительно есть право отозвать Чечину из Горизбиркома, но не во время избирательной кампании. Закон прямо запрещает приостанавливать полномочия членов комиссий во время организации и проведения выборов.

Кампания закончится тогда, когда ЦИК отчитается о потраченных деньгах на выборы, сообщила Памфилова. После этого, по ее словам, Центризбирком вероятно воспользуется своим правом отзывать выдвинутых им членов комиссий.

- По совокупности всех аспектов мы воспользуемся не только этим правом, но и более широкими правами в отношении избирательной комиссии субъекта Россиийской Федерации, если на то будут серьезные основания. Полагаю, что серьезных оснований у нас набирается немало, но реакция будет своевременной и четко в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сказала Памфилова.

Она добавила, что сейчас Центризбирком предпринимает все, что может в рамках действующего законодательства.

Напомним, ранее семь кандидатов в депутаты ЗакСа Петербурга направили Памфиловой письмо с просьбой об отставке Чечиной. В обращении они перечислили самые громкие скандалы текущей избирательной кампании.

София Саттарова