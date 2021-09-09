РБК: Детский омбудсмен Кузнецова может поменять должность на мандат депутата Госдумы

Близкие к аппарату главы государства источники РБК известили, что уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова может после грядущих выборов оставить свой пост и стать депутатом Государственной думы.

"В Кремле обсуждается концепция, согласно которой кому-то из представителей первой пятерки списка единороссов следует перейти в парламент — если все лидеры списка откажутся от мандатов, это может выглядеть как "обман избирателей", - уточнил один из собеседников делового издания.

Вероятнее всего, в Госдуму отправят именно Анну Кузнецову, единогласно заключили оба источника РБК.

Если омбудсмен согласится на предложение, то в парламенте она с высокой долей вероятности займет руководящий пост, делится издание.

Напомним, пост уполномоченного по правам ребенка Кузнецова получила в сентябре 2016 года.

При этом ранее был принят за основу ФЗ "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации", согласно которому омбудсмен избирается на пять лет и не имеет права занимать данный пост более двух сроков подряд.

Окончательное решение о переходе Кузнецовой в Госдуму пока не принято, эта инициатива находится на личном контроле Владимира Путина, добавил один из собеседников РБК.

Напомним, что Кузнецова является одним из лидеров федерального списка "Единой России" на грядущих выборах.