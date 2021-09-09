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Выборы 2021

Новости 10:43

На выборы в Петербурге дополнительно выделили более 8 млн рублей

фото ЗакС политика На выборы в Петербурге дополнительно выделили более 8 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила дополнительно выделить территориальным избиркомам города 8,3 млн рублей, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Деньги направляются из федеральных средств, сообщила на заседании 9 сентября зампред Горизбиркома Алла Егорова. 

По ее словам, 840 тысяч пойдут на оплату работы членов комиссий на судах и полярных станциях, 278 тысяч - на оплату работы членов участковых комиссий на временных участках в "красных зонах". Еще более 7 млн планируется направить на увеличение "ведомственного коэффициента" за активную работу председателей УИК на выборах депутатов Государственной думы.

Из бюджета Петербурга тоже выделили дополнительные средства - 297 тысяч рублей. Они пойдут на финансирование выборов депутатов Законодательного собрания на пяти временных участках, сообщила Егорова. 

Напомним, выборы депутатов Госдумы и ЗакСа пройдут с 17 по 19 сентября. О том, как и где петербуржцы могут проголосовать, - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова


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