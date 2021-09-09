           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:59

Столичное отделение КПРФ анонсировало поствыборный митинг

фото ЗакС политика Столичное отделение КПРФ анонсировало поствыборный митинг

Московское отделение КПРФ уведомило мэрию о намерении провести митинг сразу после выборов, заявленные числа - 20 и 21 сентября, делится Znak.com.

Заявленная тема мероприятия - "Народное обсуждение итогов выборов".

Коммунисты видят свой митинг на Пушкинской площади. В уведомлении указывается, что КПРФ желает "предостеречь власти от массовых фальсификаций" и "заранее защитить свои голоса".

Вероятнее всего, компартия получит отказ в согласовании, так как в Москве и по сей день действуют "антиковидные" предписания, предполагающие запрет на проведение массовых мероприятий.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru