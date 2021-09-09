Столичное отделение КПРФ анонсировало поствыборный митинг

Московское отделение КПРФ уведомило мэрию о намерении провести митинг сразу после выборов, заявленные числа - 20 и 21 сентября, делится Znak.com.

Заявленная тема мероприятия - "Народное обсуждение итогов выборов".

Коммунисты видят свой митинг на Пушкинской площади. В уведомлении указывается, что КПРФ желает "предостеречь власти от массовых фальсификаций" и "заранее защитить свои голоса".

Вероятнее всего, компартия получит отказ в согласовании, так как в Москве и по сей день действуют "антиковидные" предписания, предполагающие запрет на проведение массовых мероприятий.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.