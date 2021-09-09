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Новости 11:59

Все УИК Калининградской области оборудовали камерами видеонаблюдения

фото ЗакС политика Все УИК Калининградской области оборудовали камерами видеонаблюдения

Избирательная система Калининградской области полностью подготовилась к видеосъемке голосования, которое будет осуществляться на участках с 17 по 19 сентября, передает ТАСС со ссылкой на представителей облизбиркома. 

"352 избирательных участка региона оборудованы системой видеонаблюдения, на каждом участке размещены две видеокамеры. Еще на 203 избирательных участках будет установлена система видеофиксации (по две видеокамеры на участок)", - рассказали в ведомстве.

Технически реализуемой, по словам собеседника агентства, будет возможность в любой момент отмотать запись назад, на любой интересующий момент. Камеры будут отслеживать все, что происходит в местах выдачи бюллетеней, местах хранения сейф-пакетов, камеры будут наведены на стационарные и переносные ящики для голосования. Более того, видны будут увеличенные формы протоколов.

Напомним, что на предстоящих выборах видеотрансляция не будет общедоступной, как это было на предыдущих выборах: доступ получат только зарегистрированные наблюдатели, представители общественных палат и уполномоченных по правам человека, а также аккредитованные представители партий и кандидатов-одномандатников.


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