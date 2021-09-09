"Никогда не сдавайтесь": ВС РФ оставил в силе решение о снятии Шлосберга с выборов в ГД

Верховный суд РФ оставил в силе решение нижестоящих инстанций, снявших псковского политика Льва Шлосберга с выборов в Государственную думу, известил он сам у себя в Telegram-канале.

Интересы Шлосберга представляли юрист Евгений Порошин и адвокат, член президентского Совета по правам человека Владимир Ряховский.

Политик намерен обжаловать сегодняшнее решение в президиуме ВС РФ, а также оспорить законодательные поправки, согласно которым лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, не разрешается участвовать в выборах, в Конституционном суде РФ.

"Никогда не сдавайтесь", - призвал псковский "яблочник".