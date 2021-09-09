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Новости 15:16

Россия выдаст Белоруссии еще одного участника протестов против Лукашенко

фото ЗакС политика Россия выдаст Белоруссии еще одного участника протестов против Лукашенко

Суд в Белгороде принял решение об экстрадиции в Белоруссию активиста Вадима Дубойского, участвовавшего в прошлогодних антиправительственных акциях в Бресте, о чем сообщил Telegram-канал правозащитного центра "Весна".

"Российские правозащитники будут готовить кейс Вадима в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека)", - говорится в сообщении.

На родине противнику режима Александра Лукашенко, проходящему по уголовной статье об участии в массовых беспорядках, грозит до восьми лет лишения свободы.

В июле Россия, проигнорировав решение ЕСПЧ, выдала Белоруссии еще одного бежавшего из страны демонстранта - бойца ММА Алексея Кудина.

Напомним, что в августе 2020 года возмущенные сотни тысяч белорусов начали свои ежедневные, а позже еженедельные уличные выступления, не соглашаясь с результатами выборов. Перед тем, как Александра Лукашенко в очередной раз объявили победителем с 80-процентным результатом, его основные конкуренты были либо посажены в СИЗО, либо выдавлены из страны. Во время и после протестов репрессии распространились на их рядовых участников и даже на журналистов. Россия, в отличие от большинства стран западного мира, признает легитимность избрания Лукашенко на шестой срок подряд.


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