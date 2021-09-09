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Кандидата от "Справедливой России" Толокнова потребовали снять с выборов из-за логотипов соцсетей на баннерах

фото ЗакС политика Кандидата от "Справедливой России" Толокнова потребовали снять с выборов из-за логотипов соцсетей на баннерах

Городской суд Петербурга 10 сентября рассмотрит иск кандидата в депутаты ЗакСа по округу № 19 (Красносельский и Петродворцовый районы) от КПРФ Григория Меньшикова. Он требует снять с выборов своего бывшего однопартийца, а теперь кандидата от "Справедливой России - За правду" Сергея Толокнова.

В исковом заявлении говорится, что представитель справороссов разместил на своих агитационных баннерах логотипы социальных сетей ВКонтакте, Instagram, Telegram, Facebook и YouTube. Они находятся под QR-кодами, с помощью которых в соцсети можно быстро зайти. Меньшиков считает, что использование логотипов надо было согласовывать с корпорациями-правообладателями. 

Кроме того, шрифт, использованный Толокновым на другом баннере, также относится к объектам авторского права и тоже был взят кандидатом без согласия правообладателя, предположил истец.

- В моем иске нет ничего личного, - заявил Меньшиков ЗАКС.Ру. - Я не скрываю, что он недавно был товарищем и мне этот момент неприятен. Но так как он нарушил определенные нормы предвыборной борьбы, пришлось подать. 

Толокнов, в свою очередь, назвал претензии своего соперника несерьезными, отметив, что оппозиционеры не должны бороться между собой по подобным поводам.

-  Мое предположение, для чего это надо Меньшикову - возможно, чтобы его хоть как-то узнавали в нашем округе. В Петродворцовом районе его вообще не знают, - заявил кандидат от "Справедливой России - За правду".

Напомним, "Единую Россию" на выборах по округу № 19 представляет действующий депутат Михаил Барышников, ЛДПР - Евгений Орлов, "Яблоко" - Илья Львов, Партию роста - Андрей Кислянских.

Фото: vk.com/Сергей Толокнов


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