Горсуд не стал снимать с выборов экс-депутата Салаева

Санкт-Петербургский городской суд отказал в иске кандидату в депутаты Законодательного собрания от "Новых людей" по округу №15 Юрию Куликову к территориальному избиркому №23, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Куликов требовал отменить регистрацию в качестве кандидата в депутаты своему конкуренту и бывшему парламентарию Александру Салаеву.

Представитель "Новых людей" сообщил, что у него есть информации о якобы наличии у экс-депутата иностранного гражданства и иностранных финансовых инструментах. В суде сторона истца заявила, что Салаев якобы брал ипотеку на квартиру в Испании, пишет пресс-служба судов:

"Суду была представлена справка о наличии у Салаева недвижимости в Испании и ипотеки в испанском банке на 2 600 000 евро, а также фирмы в Гамбурге. Информацию истец нашел в Интернет (регистратор) и в СМИ. <...> Представитель ответчика пояснил, что информация об ипотеке в Испании появилась в связи с тем, что журналист, с которым общался Салаев, так вот понял, но Салаев такого не говорил, а журналист дополнил слова. Парировал, что имущество приобретено в 2013 году. Все доводы истца - это домыслы и предположения. Ответчик сообщил в документах все, что должен был. А ипотека российская и погашена уже".

Представитель территориального избиркома сообщил, что все необходимые запросы в ведомства направлялись - после ответов вопросов к Салаеву не возникли, сказано в сообщении пресс-службы судов. Прокурор решил, что доказательств о наличии иностранной ипотеки и гражданства нет.

Обновление 18:14 часов: Юрий Куликов сообщил, что в найденных ими документах указано наличие ипотеки у Салаева. В документе (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) сказано, что некто гражданин России "Don Alexander Salaev" вместе с супругой купил дом в Барселоне, а в качестве "нагрузки" указана ипотека. ТИК предоставил выписку из того же реестра, уже без сведений о кредите, отметил кандидат.

- Те документы, которые были представлены кандидатом Салаевым в территориальную избирательную комиссию о своем недвижимом имуществе в Испании содержали изъятие сведений об ипотеке. Со своей стороны мы сегодня запросили срочные документы из того же самого реестра. В суд мы представили электронный образ данных документов. В данном электронном образе четко видно, что у него имеется ипотека и даже указан банк, - рассказал Куликов.

Он уточнил, что планирует оспаривать решение горсуда.

После регистрации в качестве кандидата избирком опубликовал финансовый отчет Салаева. Согласно документу, он владеет участком земли и жилым домом в Барселоне - все приобретено в ипотеку.



София Саттарова