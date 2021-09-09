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Новости 9 сентября, 19:23

Агитацию за кандидата в депутаты ЗакСа от "Новых людей" Шукшина заметили в ЖКС №1 Калининского района

фото ЗакС политика Агитацию за кандидата в депутаты ЗакСа от "Новых людей" Шукшина заметили в ЖКС №1 Калининского района

Депутат муниципального образования № 21 Игорь Тарасов сообщил ЗАКС.Ру, что 9 сентября заметил дворника ЖКС №1 Калининского района с агитационными материалами за своего коллегу по муниципалитету и кандидата в депутаты Законодательного собрания по округу №14 от "Новых людей" Сергей Шукшина.

Дворник выходил из помещения эксплуатационного участка (ЭУ) №31 ЖКС, заявил Тарасов. По словам мундепа, сотрудник коммунальной службы рассказал, что его вместе с коллегами якобы обязали бесплатно распространить агитацию за Шукшина.

- Дворник рассказал: он это дело передает технику, а техник уже, видимо, по курируемым домам все это дело раскладывает, - сообщил Тарасов.

Он добавил, что решил пойти в помещение эксплуатационного участка и попросить агитацию за Шукшина. Это мероприятие мундеп записал на видео. На записи видно, как при входе в здание, где располагается ЭУ №31 лежат три стопки газет с изображением Шукшина и со словами агитации о голосовании за него. В помещении участка Тарасов просит находящуюся там женщину "еще газетки такой - почитать". Женщина вскрывает пачку с газетами и выдает несколько автору видеозаписи.

Шукшин отказался комментировать ситуацию ЗАКС.Ру по телефону. Он не подтвердил и не опроверг распространение своей агитации от ЖКС. Кандидат посоветовал изданию обратиться непосредственно к распространителям материалов - ЖКС №1.

Секретарь Жилкомсервиса сообщила ЗАКС.Ру, что находится по другому адресу и не знает ничего про агитацию. Она не смогла порекомендовать человека в организации, который смог бы прокомментировать информацию. 

Начальник эксплуатационного участка №31 на звонки ЗАКС.Ру не ответил. Трубку взяли по номеру техника ЭУ. Сотрудник подтвердил, что работает техником участка, но заявил, что никакой агитации не видел.

- Нет, не в курсе. Дворники тоже не говорили мне об этом. <...> На данный момент [агитации] нет. Начальника тоже нет - не у кого спросить даже, - заявил собеседник ЗАКС.Ру. 

Он уточнил, что начальница участка работает до 18:00 часов и уже ушла. На момент этого телефонного разговора на часах было около 17:50 часов. 

 

София Саттарова / фото: Скриншот видеозаписи Игоря Тарасова


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Упоминаемые персоны
Тарасов Игорь Алексеевич 
Шукшин Сергей Иванович 

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