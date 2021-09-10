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Новости 10:35

"Единая Россия" жалуется на массовые атаки на свои интернет-ресурсы

фото ЗакС политика "Единая Россия" жалуется на массовые атаки на свои интернет-ресурсы

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов известил, что партии в последнее время приходится отбиваться от постоянных интернет-атак на собственные ресурсы, оповещает пресс-служба ЕР.

"Если в июле наши системы мониторинга зафиксировали порядка 8 подозрительных и вредоносных активностей, с начала сентября количество таких активностей выросло уже до 50. Их главная цель — дальнейший взлом информационных систем", – поделился Перминов.

Служба поддержки фиксирует также многочисленные отправки сообщений на публичные имейлы региональных подразделений ЕР, а также атаки на основной ресурс – ER.ru.

"Все они были отражены и не нанесли ущерба", – заключил Перминов.


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