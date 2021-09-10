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Выборы 2021

Новости 12:26

Три кандидата от "Справедливой России – За правду" снялись с выборов в Ленобласти

фото ЗакС политика Три кандидата от "Справедливой России – За правду" снялись с выборов в Ленобласти

В Ленобласти три кандидата от "Справедливой России – За правду" объявили о своем снятии с выборов в областной ЗакС и Госдуму по 24-му избирательному округу, эту информацию в разговоре с ЗАКС.Ру подтвердила одна из снявшихся кандидатов, Ольга Фаттуш. 

В выборах отказались участвовать кандидат в депутаты Госдумы Марина Любушкина, кандидаты в ЗакС Фаттуш и Дмитрий Подмазко. Они заявили, что не доверяют руководству партии и считают выборы непрозрачными, неконкурентными и с "заранее предопределенным результатом".

Фаттуш в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что кандидаты только что вышли из областного избиркома. Она считает предвыборный штаб партии слабым, по ее мнению, нет единой линии работы, заинтересованности в сильных кандидатах и политической мотивации. 

"Я почувствовала большое облегчение. Не хочу, чтобы использовали мой ресурс для того, чтобы выиграл один-два человека", – пояснила Фаттуш.

Глава ленобластного отделения "Справедливой России" Александр Перминов сообщил ЗАКС.Ру, что не знал о снятии кандидатов, пообещал, что разберется в ситуации и прокомментирует ее позже.

 


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