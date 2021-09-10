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Znak: Силовики трижды предлагали кандидату в депутаты от КПРФ написать заявление на Навального

фото ЗакС политика Znak: Силовики трижды предлагали кандидату в депутаты от КПРФ написать заявление на Навального

Руководитель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта, кандидат в депутаты Госдумы от партии КПРФ Юрий Дашков уведомил Znak.com, что силовики якобы принуждали его написать заявление на политика Алексея Навального с тем, чтобы в дальнейшем возбудить в отношении оппозиционера еще одно уголовное дело - за незаконный сбор и распространение персональных данных.

По словам Дашкова, силовики - в том числе сотрудники центра "Э" - обращались к нему трижды: 20, 24 августа и 9 сентября.

"Спрашивали про 2019 год, когда я баллотировался в Мосгордуму. Тогда команда Навального включила меня в свой список „Умного голосования". Силовики интересовались, не хочу ли я написать заявление в полицию из-за того, что на сайте УГ были мои персональные данные. Но я полиции пояснил, что я человек публичный, мои данные и так опубликованы в Сети, поэтому претензий к Навальному я не имею", - поделился коммунист.

В разговоре с Дашковым полицейские заявляли, что приходят к нему из-за якобы спущенной сверху директивы.

Добавим, что "ОВД-Инфо" собирает рассказы людей, к которым домой приходят силовики и интересуются регистрацией на сайте "Умного голосования", параллельно предлагая написать заявление об утечке личных данных.


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