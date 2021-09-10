В Москве на Манежной площади задержали пикетчика с плакатом "Голосуй правильно, голосуй по-умному"

Столичные правоохранители прервали одиночный пикет местного жителя Давида Абрагяна на Манежной площади, о чем он сам успел сообщить "ОВД-Инфо".
В руках мужчина держал плакат "Голосуй правильно, голосуй по-умному", который, очевидно, апеллирует к проекту "Умное голосование" Алексея Навального.
Во время задержания Абрагяна уведомили, что он якобы не имеет права находиться на территории площади.
Пикетчика в итоге доставили в ОВД "Китай-город". К нему направилась адвокат от "ОВД-Инфо" Оксана Бородина.