В Москве на Манежной площади задержали пикетчика с плакатом "Голосуй правильно, голосуй по-умному"

Столичные правоохранители прервали одиночный пикет местного жителя Давида Абрагяна на Манежной площади, о чем он сам успел сообщить "ОВД-Инфо".

В руках мужчина держал плакат "Голосуй правильно, голосуй по-умному", который, очевидно, апеллирует к проекту "Умное голосование" Алексея Навального.

Во время задержания Абрагяна уведомили, что он якобы не имеет права находиться на территории площади.

Пикетчика в итоге доставили в ОВД "Китай-город". К нему направилась адвокат от "ОВД-Инфо" Оксана Бородина.