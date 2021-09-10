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В Москве на Манежной площади задержали пикетчика с плакатом "Голосуй правильно, голосуй по-умному"

фото ЗакС политика В Москве на Манежной площади задержали пикетчика с плакатом "Голосуй правильно, голосуй по-умному"

Столичные правоохранители прервали одиночный пикет местного жителя Давида Абрагяна на Манежной площади, о чем он сам успел сообщить "ОВД-Инфо".

В руках мужчина держал плакат "Голосуй правильно, голосуй по-умному", который, очевидно, апеллирует к проекту "Умное голосование" Алексея Навального.

Во время задержания Абрагяна уведомили, что он якобы не имеет права находиться на территории площади.

Пикетчика в итоге доставили в ОВД "Китай-город". К нему направилась адвокат от "ОВД-Инфо" Оксана Бородина.


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