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Новости 13:58

"У него будет огромная работа": Зюганов предложил создать в Госдуме комитет по стратегическому планированию и госуправлению

фото ЗакС политика "У него будет огромная работа": Зюганов предложил создать в Госдуме комитет по стратегическому планированию и госуправлению

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия предлагает создать в Госдуме профильный комитет по стратегическому планированию и госуправлению, передает ТАСС.

По словам Зюганова, партия выступает за "качественно новый бюджет развития".

"Но мы одновременно все сделаем для того, чтобы был новый комитет — комитет по стратегическому планированию и управлению качественному и эффективному. Я считаю, что у него будет огромная работа", – сказал Зюганов в ходе пресс-конференции.

На 19 сентября назначены выборы депутатов восьмого созыва Госдумы, седьмого созыва Заксобрания Петербурга и в некоторые другие региональные парламенты. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября включительно.

 


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