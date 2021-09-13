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Выборы 2021

Новости 16:14

Ходорковский не считает голосование 19 сентября выборами и не будет в нем участвовать

фото ЗакС политика Ходорковский не считает голосование 19 сентября выборами и не будет в нем участвовать

Общественный деятель и политэмигрант Михаил Ходорковский определился со своим отношением к выборам в Госдуму, которые пройдут в три дня, с 17 по 19 сентября. Ни к чему не призывая, он заявил, что сам участвовать в процедуре не будет, поскольку, по его мнению, она не решает вопрос о власти в стране и, кроме того, созданы слишком удобные механизмы для различных подтасовок.

"Это не вопрос о власти, это не выборы, это выражение вами некоего своего отношения, о котором, скорее всего, никто не узнает, потому что результаты голосования будут сфальсифицированы", - отметил он в интервью "Эху Москвы".

По его словам, речь идет о некоем ритуальном политическом действе, в ходе которого по традиции власть предлагает гражданам "сделать что-то с бумажками, которые они почему-то называют бюллетенями". В определенном смысле 2021 год для бизнесмена - переломный.

"Раз за разом выборы превращались в невыборы. В этот раз они в них превратились, всё, на этом история закончилась. В следующий раз люди реально будут голосовать после того, как они докажут свое право на это на баррикадах", - заключил Ходорковский.

Отметим, что ранее его команда запустила предвыборный сайт, на котором кандидаты в депутаты будущего созыва Госдумы подразделяются на разные группы, в зависимости от их публичной позиции относительно возможного продления полномочий президента Владимира Путина.


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