           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:55

"Не позорьте наш город!": Шишлов предостерег организаторов выборов от фальсификаций

фото ЗакС политика "Не позорьте наш город!": Шишлов предостерег организаторов выборов от фальсификаций

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов, взволнованный поступающими к нему сведениями о возможных подтасовках на предстоящих трехдневных выборах, всерьез отнесся к этой информации с учетом "опыта предшествующих избирательных кампаний и неудовлетворительного состояния избирательной системы" в городе.

Правозащитник на своем сайте напомнил об уголовной ответственности за искажение результатов выборов и фальсификацию избирательных документов. Между тем, даже на предварительном этапе, еще до голосования многие факты злоупотребления админресурсом для него нашли свое подтверждение.

Теперь же Шишлова, в частности, возмущает неготовность Горизбиркома обеспечить все УИКи видеонаблюдением под сомнительными для "яблочника" предлогами, а также жалобы граждан на принуждение к подконтрольному голосованию и к созданию так называемых "каруселей" на участках. Известно омбудсмену и о неучтенных тиражах бюллетеней и имеющихся дубликатах списков избирателей. Из всего перечисленного уполномоченный по правам человека делает один вывод, звучащий в форме призыва.

"Обращаюсь к пока не названным по именам организаторам возможных фальсификаций, ко всем, кого пытаются привлечь к преступному нарушению избирательных прав петербуржцев - еще не поздно остановиться! Не разрушайте остатки доверия к выборам, не подрывайте основы государства! Не позорьте наш город!", - такими словами завершает Шишлов свое письменное заявление.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru