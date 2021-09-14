Волонтёр ЛДПР решил заработать на партийных агитматериалах, сдав их в пункт приёма макулатуры

Петербургские правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела после обращения координатора локального отделения ЛДПР, пожаловавшегося на действия партийного волонтёра, сообщила "Фонтанка".

7 сентября один из региональных координаторов либерал-демократов передал волонтёру порядка 25 тысяч печатных агитационных материалов, частью из которых партийный помощник решил воспользоваться по своему усмотрению, сдав их в пункт приёма макулатуры. За сданное вторсырьё мужчина получил небольшую сумму денег.

В результате предприимчивый волонтёр оказался в отделе полиции, где сообщил, что действительно сдал агитматериалы на переработку. По указанному им адресу правоохранители обнаружили готовящиеся к утилизации брошюры и забрали их, передав обратно ЛДПР.