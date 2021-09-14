Кандидат от "Яблока" Сорокин вышел с пикетом к Горизбиркому

Правозащитник Никита Сорокин 14 сентября провел одиночный пикет у стен Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Кандидат в депутаты Государственной думы от "Яблока" по 211 избирательному округу и Заксобрания по 9 округу вышел с прогнозом на Единый день голосования, сообщает пресс-служба городского отделения партии.

По мнению Сорокина, на выборах в его округе планируются различные фальсификации. Эту информацию он якобы получил от членов избирательных комиссий. Представитель "Яблока" призвал ГИК уделить особое внимание выборам в Невском районе.

"Ожидаются карусели по 9-му округу. Кружить будут бюджетники и пенсионеры, а также ночные посещения УИКов. Номера сейф-пакетов изменятся. ЦИК, бдите за Невским районом", - написано на плакате кандидата.

Против "яблочника" на выборах в Заксобрание баллотируются Сергей Попов (КПРФ), Александр Капустин (Партия роста), Александр Кольцов (ЛДПР), Виктор Ложечко ("Справедливая Россия – За правду"), а также действующий депутат парламента Игорь Высоцкий ("Единая Россия").

Ранее Высоцкий выступил со стихом перед жителями округа на бесплатном концерте ко Дню российской гвардии, главной звездой которого стал Олег Газманов. Мероприятие было оплачено за счет трех муниципалитетов. Сам депутат не видит в своих действиях признаков незаконной агитации.

Фото: Виктория Арефьева/SOTA