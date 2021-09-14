ГИК после споров назначил главой ТИК № 47 сотрудницу муниципалитета "Академическое"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 14 сентября ввела в состав территориального избиркома № 47 (Красносельский район) сотрудницу муниципального образования "Академическое" (Калининский район) Анастасию Матросову и назначила ее председателем этого ТИК. Всего на место в комиссии претендовало четыре человека, сообщила заместитель председателя Алла Егорова.

Среди них – росгвардеец Николай Рейдар, сотрудник центра патриотического воспитания "Дзержинец" Александр Зубов и представитель "Наблюдателей Петербурга" Дмитрий Ивлев, рассказала Егорова. Зампред сообщила, что рабочая группа рассмотрела все кандидатуры и остановилась на Матросовой. Она имеет высшее образование Архетиктурно-строительного института и выдвинута общественной организацией "Милосердие", добавила Егорова.

Член Горизбиркома от КПРФ Андрей Беляков предложил вместо Матросовой ввести в состав Зубова. Коммунист охарактеризовал его как опытного и достойного человека. Член ГИК от "Справедливой России – За правду" Екатерина Фесик внесла поправку о назначении членом ТИК № 47 Ивлева от "Наблюдателей Петербурга". По ее словам, у "наблюдателя" высшее образование, опыт работы в избиркоме и благодарность от ГИК. Сейчас Ивлев временно не трудоустроен, значит, сможет все время посвятить избиркому, добавила Фесик.

- На территории Красносельского района в составе территориальной избирательной комиссии работает уже не первый год, прекрасно знаком с работой УИКов и ТИКов на территории. И, в отличие от Матросовой Анастасии Валерьевны, он на такой простой вопрос моего коллеги Дмитрия Валерьевича Краснянского о том, за какую территорию отвечает избирательная комиссия №47, Дмитрий Юрьевич ответил, что это Южно-Приморск, - рассказала член ГИК от эсеров.

Ее поправку из присутствующих поддержали только Беляков и член ГИК Дмитрий Краснянский. Большинство членов Горизбиркома все же проголосовали за включение в состав ТИК № 47 Матросовой. Ее же кандидатуру предложили на место председателя. Против выступил член ГИК Дмитрий Краснянский. Он предложил сделать главой ТИК действующего заместителя председателя комиссии Валерия Корхалева, раз уж в состав избиркома не попал Ивлев.

- Сколько раз мы, уважаемые коллеги, жалели, что назначили не совсем подходящих людей в ТИКи? И сейчас продолжаем ошибаться. Нам новая эмблема нужна – не эта урна для голосования, а грабли. Вот это должно быть эмблемой Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Поставим грабли и на них будем постоянно наступать. <...> У нас до дня голосования сколько осталось? А мы чего? Это просто позор, это ни в какие ворота не лезет. Вы подумайте сами, ну что вам ручки послушно тянуть, хоть раз подумайте о деле, - выступил Краснянский.

Он добавил, что Корхалев опытный член комиссии, уже знает работу избиркомов и не связан с районной администрацией. Такой кандидат и необходим в данный момент, уверен Краснянский:

- И сейчас, именно сейчас такой человек и нужен: из комиссии, изнутри, а не из МО "Академическое" неизвестно кто. Эту девушку или даму вы в глаза то не видели. Не имейте позора то такого. Ну что вам самим то не стыдно?

Краснянского поддержала Фесик. Но большинство членов Горизбиркома решили назначить главой ТИК № 47 Матросову.

Напомним, прежнюю главу территориальной комиссии № 47 Елену Тюленеву сняли с должности из-за назначения членами участковых комиссий тех, кто еще состоял в других УИК. Остальные члены ТИК отказались становиться руководителями избиркома, поэтому ГИК увеличила число членов избиркома и объявила о наборе предложений на место председателя.

София Саттарова